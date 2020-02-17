Опубликован график подвоза отключенным от воды жителям Заводского

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:43:31+03:00

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Жителям Заводского района Саратова, которых завтра, 18 февраля, отключат от водоснабжения до 01:00 19 февраля, подвезут воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять по следующим адресам:

- улица Лесная,1 (12:00 — 13:30; 16:00 — 17:00);

- улица Химическая, 1 (13:30 — 15:30; 18:30 — 20:00);

- улица Парковая, 44 (12:00 — 13:30; 16:00 — 17:00);

- поселок Калашниково, 2 (13:30 — 15:30; 18:30 — 20:00).

Напомним, воду отключат из-за ввода нового водопровода по улицам Парковая, Лесная, Маркина и Химическая.

Водоснабжения не будет в поселках Калашниково и Тепличный, а также на следующих улицах:

Комсомольская, Лесная, Маркина, Молодежная, Новая, Парковая, Совхозный проезд, Тепличная, 3-й Тепличный проезд, Химическая. Частные дома по улицам: Маркина, 2-й Подгорный проезд, 1-й Химический проезд, Химическая, Перспективная, Тепличная, 1 и 2 и 3-й Тепличный проезды, Молодежная, Новая, Баладинская, Тепличный тупик, 1 и 2-й Монтажный проезды, Вишневая, Песочная.

ИСТОЧНИК KP.RU