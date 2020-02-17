Двое братьев из Саратова получили срок за кражу бочки

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:39:59+03:00

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Суд признал двух саратовцев в возрасте 31 и 32 лет виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, один из них решил днем 1 декабря 2019 года украсть бочку и сообщил об этом брату.

Мужчины проникли на одну из дач на участке №7 в СНТ «Яблонька» Заводского района и унесли емкость, которую на грузовой «Газели» отвезли и сдали в пункт приема металла.

Сумма ущерба от их действий превышает отметку в 3,5 тыс. рублей.

Благодаря записям видеокамеры с пункта злоумышленников нашли и задержали.

Оба получили по восемь месяцев срока: один из них условно, второго отправили в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU