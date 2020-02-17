Двое братьев из Саратова получили срок за кражу бочки
Суд признал двух саратовцев в возрасте 31 и 32 лет виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, один из них решил днем 1 декабря 2019 года украсть бочку и сообщил об этом брату.
Мужчины проникли на одну из дач на участке №7 в СНТ «Яблонька» Заводского района и унесли емкость, которую на грузовой «Газели» отвезли и сдали в пункт приема металла.
Сумма ущерба от их действий превышает отметку в 3,5 тыс. рублей.
Благодаря записям видеокамеры с пункта злоумышленников нашли и задержали.
Оба получили по восемь месяцев срока: один из них условно, второго отправили в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU