Саратовские фехтовальщики взяли две бронзы турнира в Казани
Состязались юноши и девушки
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В Казани с 15 по 16 февраля прошел открытый турнир по фехтованию на рапирах, посвященный Дню защитника Отечества.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязались юноши и девушки в возрасте 13 лет и моложе.
Так, в личных соревнованиях третьим стал Тимофей Догоров, в командных — он вместе с Михаилом Тупицыным, Богданом Юдиным и Петром Нестеровым также поднялся на третью ступень пьедестала.
ИСТОЧНИК KP.RU