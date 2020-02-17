2020-02-17T15:35:36+03:00
Общество

Саратовские фехтовальщики взяли две бронзы турнира в Казани

Состязались юноши и девушки
Дарья Вострикова
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В Казани с 15 по 16 февраля прошел открытый турнир по фехтованию на рапирах, посвященный Дню защитника Отечества.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязались юноши и девушки в возрасте 13 лет и моложе.

Так, в личных соревнованиях третьим стал Тимофей Догоров, в командных — он вместе с Михаилом Тупицыным, Богданом Юдиным и Петром Нестеровым также поднялся на третью ступень пьедестала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Саратовские фехтовальщики взяли две бронзы турнира в Казани