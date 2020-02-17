В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство для беременных
Продажи приостановлены
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В Саратовской области выявили некачественное лекарство для беременных животных «Альбендазол 10% гранулят» (серия 3010219, срок годности до 02.2021) производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, препарат не соответствует требованиям по показателям «описание» и «определение фракционного состава (размер гранул)».
Продажи этой серии приостановлены, при обнаружении ее в обороте нужно сообщить по телефону: 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU