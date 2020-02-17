Саратовцы пожаловались на требование руководства гулять полтора часа у консерватории

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:27:23+03:00

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Сегодня, 17 февраля, анонимная местная жительница рассказала в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», как руководство выгоняет ее и других сотрудников каждую субботу до мая ходить по проспекту Кирова.

- Я работаю в бюджетной организации, и нас выгоняют гулять возле Консерватории и по проспекту с 17:30 до 19:00 каждую субботу до мая. Как обычно, с шествием новогодним прокатило в этом году, придумали что-то другое, нет, завтра, я не иду, моя очередь подойдет в апреле! Большая просьба, чтобы это было все анонимно, — написала горожанка.

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В паблике написали, что в этот промежуток времени в афише городских событий проходит «Час Памяти и Славы», как раз у консерватории.

В комментариях под записью некоторые саратовцы посчитали этот пост ложным и попросили предоставить доказательства.

- Администрацией города и ее структурными подразделениями никаких указаний по посещению данного мероприятия сотрудникам бюджетных и каких-либо других организаций не давалось. Со стороны мэрии идет анонсирование и информирование об акции «Час Памяти и Славы» для того, чтобы привлечь для участия в ней максимальное количество заинтересованных лиц. Если кто-либо столкнулся с фактами понуждения к посещению данного или любого иного мероприятия, просим сообщить на условиях анонимности в личный аккаунт в «Инстаграм» заместителя главы администрации по социальной сфере Наталии Леонтьевой (https://www.instagram.com/natalia.v.leontieva/), — написали с аккаунта местной администрации.

Ольга Шимко отметила, что в Санкт-Петербурге существует такая же ситуация, граждан заставляют ходить на демонстрации, митинги, патриотические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU