Молодой житель Энгельса отсидит пять лет за избиение и грабеж

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:24:01+03:00

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Суд признал 20-летнего жителя Энгельса виновным в открытом хищении чужого имущества и причинении вреда средней тяжести здоровью человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, утром 11 августа он отобрал у 19-летнего знакомого телефон Apple iPhone SE на 32 гигабайта стоимостью свыше 7 тыс. рублей, после чего скрылся. Преступление произошло у одного из домов на Полтавской улице в Энгельсе.

Также вечером 14 сентября у одного из домов на улице Максима Горького в этом же городе он поссорился с 33-летним мужчиной и избил его до причинения средней тяжести вреда здоровью.

За это парня определили на пять лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU