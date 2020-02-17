Молодой житель Энгельса отсидит пять лет за избиение и грабеж
Суд признал 20-летнего жителя Энгельса виновным в открытом хищении чужого имущества и причинении вреда средней тяжести здоровью человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, утром 11 августа он отобрал у 19-летнего знакомого телефон Apple iPhone SE на 32 гигабайта стоимостью свыше 7 тыс. рублей, после чего скрылся. Преступление произошло у одного из домов на Полтавской улице в Энгельсе.
Также вечером 14 сентября у одного из домов на улице Максима Горького в этом же городе он поссорился с 33-летним мужчиной и избил его до причинения средней тяжести вреда здоровью.
За это парня определили на пять лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU