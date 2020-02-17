В Саратовской области выявили некачественное лекарство из столицы
Продажа препарата приостановлена
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружили в регионе лекарство «Сульфадокс» (серия 210319, срок годности до 03.2021), которое не соответствует требованиям по показателю «массовая доля доксициклина гидрохлорида».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, реализация серии препарата приостановлена.
Граждан призывают при обнаружении «Сульфадокса» на прилавках сообщать по телефону: 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru
ИСТОЧНИК KP.RU