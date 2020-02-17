В Саратовской области выявили некачественное лекарство из столицы

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:18:10+03:00

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружили в регионе лекарство «Сульфадокс» (серия 210319, срок годности до 03.2021), которое не соответствует требованиям по показателю «массовая доля доксициклина гидрохлорида».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, реализация серии препарата приостановлена.

Граждан призывают при обнаружении «Сульфадокса» на прилавках сообщать по телефону: 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU