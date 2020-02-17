В Саратовской области за год вынесено менее 0,5% оправдательных приговоров по уголовным делам
В Саратовской области за 2019 год суды первой инстанции вынесли 30 оправдательных приговоров по уголовным делам. 29 районными судами и один — областным судом.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе судебного департамента, всего за год было рассмотрено 6 537 дел с вынесением приговоров. То есть оправдательные составили менее 0,5%.
Саратовский областной суд в качестве первой инстанции рассмотрел 12 дел. По ним был вынесен один оправдательный приговор.
Пресс-секретарь облсуда Ирина Чернова рассказала также, что за год к ним поступило 977 апелляций на решения районных судов. Три из них были отменены, и вынесен оправдательный приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU