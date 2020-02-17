2020-02-17T13:17:22+03:00
Общество

В Саратовской области за год вынесено менее 0,5% оправдательных приговоров по уголовным делам

Три обвинительных приговора отменены облсудом
Екатерина Семенова
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Суды Саратовской области вынесли 30 оправдательных приговоров за годСуды Саратовской области вынесли 30 оправдательных приговоров за годФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области за 2019 год суды первой инстанции вынесли 30 оправдательных приговоров по уголовным делам. 29 районными судами и один — областным судом.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе судебного департамента, всего за год было рассмотрено 6 537 дел с вынесением приговоров. То есть оправдательные составили менее 0,5%.

Саратовский областной суд в качестве первой инстанции рассмотрел 12 дел. По ним был вынесен один оправдательный приговор.

Пресс-секретарь облсуда Ирина Чернова рассказала также, что за год к ним поступило 977 апелляций на решения районных судов. Три из них были отменены, и вынесен оправдательный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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