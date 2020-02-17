В Балакове мужчину отправили в колонию на три года за сбор дикой конопли

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:16:04+03:00

Он проведет срок в колонии строгого режима

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 47-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

Вечером 25 июля мужчина собрал дикорастущую коноплю в 15 метрах от здания по улице Ленина в Балакове. Общий вес каннабиса превысила 24 грамма.

Мужчину задержали в тот же день на улице Титова. При нем нашли марихуану в полимерном пакете.

Помимо этого вечером 12 сентября он точно также нарвал коноплю возле дома на улице Академика Жука. Общий вес составил более 117 граммов. Мужчину остановили в тот же день и обнаружили наркотик.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на три года и месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU