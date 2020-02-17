В Балакове мужчину отправили в колонию на три года за сбор дикой конопли
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 47-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в незаконном обороте наркотиков.
Вечером 25 июля мужчина собрал дикорастущую коноплю в 15 метрах от здания по улице Ленина в Балакове. Общий вес каннабиса превысила 24 грамма.
Мужчину задержали в тот же день на улице Титова. При нем нашли марихуану в полимерном пакете.
Помимо этого вечером 12 сентября он точно также нарвал коноплю возле дома на улице Академика Жука. Общий вес составил более 117 граммов. Мужчину остановили в тот же день и обнаружили наркотик.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на три года и месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU