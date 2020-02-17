В Саратове ликвидирована незаконная автостоянка
Она находилась на земле для застройки
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Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения исполнения земельного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на участке земли, расположенном на улице Киселева в областном центре, была платная стоянка с забором, пунктом охраны, шлагбаумом.
При этом разрешенный вид его использования — для индивидуальной жилой застройки, иного предоставлено не было.
Прокуратура района направила в суд иск о запрете осуществления этой деятельности. Требования удовлетворены.
Сейчас автостоянки на том месте нет.
ИСТОЧНИК KP.RU