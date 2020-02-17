2020-02-17T11:18:31+03:00
Происшествия

В Саратове ликвидирована незаконная автостоянка

Она находилась на земле для застройки
Дарья Вострикова
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Прокуратура Кировского района Саратова выявила нарушения исполнения земельного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на участке земли, расположенном на улице Киселева в областном центре, была платная стоянка с забором, пунктом охраны, шлагбаумом.

При этом разрешенный вид его использования — для индивидуальной жилой застройки, иного предоставлено не было.

Прокуратура района направила в суд иск о запрете осуществления этой деятельности. Требования удовлетворены.

Сейчас автостоянки на том месте нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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