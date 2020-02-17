В Саратовской области появятся саженцы винограда из Франции

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:55:15+03:00

Решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы

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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Усадьба Белогорье» из Республики Крым ввезти в Россию 104 472 штук саженцев и корневищ подвоев винограда из французских питомников Pepinieres Guillaume SA (32 Grande Rue. 70700 Charcenne. France) и Mercier Freres (16. Rue de la Chaignee, 85770 Vix, France).

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, решение о ввозе каждой партии будет приниматься после лабораторной экспертизы на комплекс карантинных объектов.

Поскольку виноград разрешено ввозить в Россию, он может появиться и в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU