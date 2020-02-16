Такое отношение недопустимо: Володин раскритиковал власти за реализацию проектов
Володин о реализации проектов.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал власть ответственнее относиться к своей работе.
Видео с его обращением опубликовал паблик сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.
По словам спикера ГД, он ознакомился с некоторыми проектами по реконструкции школ и объектов историко-культурного наследия. И пришел к выводу, что «такое отношение к работе недопустимо». Дело в том, что в проекты заложены слишком большие суммы. Например, 10 млн рублей на реконструкцию здания 5х6, благоустройство за 50 млн рублей или возведение дорогостоящей чугунной ограды вокруг школы.
- Задумайтесь, что происходит. Нужен профессиональный подход, – заявил Вячеслав Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU