Один мужчина погиб, второй пострадал, провалившись в коллектор в Энгельсе

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:43:24+03:00

Они приехали, чтобы подготовиться к ремонту [фото]

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В Энгельсе Саратовской области двое мужчин провалились в коллектор.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось на улице Менделеева, 1.

Известно, что самотечный коллектор располагался под гаражом в ГСК. Его планировали отремонтировать, поэтому накануне хозяин гаража и электрик кооператива приехали, чтобы забрать вещи и обесточить помещение для предстоящих работ.

Однако пол под ними провалился, мужчину рухнули на глубину более 10 метров. Предполагается, что яма образовалась около двух недель назад.

73-летнего владельца гаража придавило бочкой, но спасателям удалось вытащить его живым. Мужчину передали медикам «скорой помощи». Электрик погиб на месте, его тело было извлечено.

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU