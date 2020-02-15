2020-02-15T17:09:53+03:00
Общество

На 3-й Дачной прошел митинг в память воинов-интернационалистов

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках, их близкие, глава Саратова Михаил Исаев и другие
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото мэрииФото мэрии
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, в День памяти о воинах-интернационалистах у обелиска на 3-й Дачной прошел митинг.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках, их близкие, глава Саратова Михаил Исаев, депутаты гордумы и представители Саратовской епархии.

В этот день 31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. За девять лет военных действий погибли более 13 тыс. солдат. Вспоминали не только их, но и других соотечественников, выполнявших свою миссию в войнах и локальных конфликтах за пределами национальной территории.

Фото мэрии

Фото мэрии

В День памяти собравшиеся почтили минутой молчания воинов-интернационалистов и возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Саратовом упал с моста и утонул мужчина
На 3-й Дачной прошел митинг в память воинов-интернационалистов
СКР: В Саратовской области ни одно уголовное дело в отношении врачей не дошло до суда
Guf отменил концерт на День защитника Отечества в Саратове
В администрации Энгельсского района опровергли обыски
Володин заявил о создании индустриального парка на месте Саратовского авиационного завода
У женщины из дачи в Заводском районе вынесли надувную лодку и обогреватель
Упавший из-за оползня дом уже год «украшает» Сосенки
В Саратове проходит Всероссийский форум о защите врачей
У конфетной фабрики в Саратове столкнулись две иномарки
Половодье в Саратовской области в 2020 году прогнозируется ниже нормы
Панков: Приятно доверие дольщиков «Капитель-2002»
На Предмостовой площади столкнулись две маршрутки
С начала года на пожарах в Саратовской области погибли 25 человек
В Энгельсе мужчина украл деньги с карты по просьбе сожительницы
Политолог о докладе Загородней: Прозвучавшие признаки неблагополучия подростков — это предостережение всем нам
Рецидивист украл из шкафа в Саратове 75 тыс. рублей и 800 долларов США