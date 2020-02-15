На 3-й Дачной прошел митинг в память воинов-интернационалистов

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:09:53+03:00

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках, их близкие, глава Саратова Михаил Исаев и другие

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Сегодня, 5 февраля, в День памяти о воинах-интернационалистах у обелиска на 3-й Дачной прошел митинг.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках, их близкие, глава Саратова Михаил Исаев, депутаты гордумы и представители Саратовской епархии.

В этот день 31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. За девять лет военных действий погибли более 13 тыс. солдат. Вспоминали не только их, но и других соотечественников, выполнявших свою миссию в войнах и локальных конфликтах за пределами национальной территории.

Фото мэрии

В День памяти собравшиеся почтили минутой молчания воинов-интернационалистов и возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU