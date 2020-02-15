В администрации Энгельсского района опровергли обыски
По словам замглавы района Артемьевой, сейчас идет расследование правомерности использования земель Солнечного-2
Изменить размер текста:
В администрации Энгельсского района и дома у Дмитрия Тепина не было обысков. Такую информацию предоставили «КП-Саратов» в пресс-службе ЭМР.
Напомним, ранее СМИ писали об обысках в квартире главы района Дмитрия Тепина и его заместителя, а также администрации района.
Как пояснила замглавы Юлия Артемьева, сейчас идет расследование правомерности использования земель Солнечного-2, проводятся опросы. По ее словам, это не имеет отношения к ее нынешнему месту работы.
ИСТОЧНИК KP.RU