В администрации Энгельсского района опровергли обыски

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:18:28+03:00

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В администрации Энгельсского района и дома у Дмитрия Тепина не было обысков. Такую информацию предоставили «КП-Саратов» в пресс-службе ЭМР.

Напомним, ранее СМИ писали об обысках в квартире главы района Дмитрия Тепина и его заместителя, а также администрации района.

Как пояснила замглавы Юлия Артемьева, сейчас идет расследование правомерности использования земель Солнечного-2, проводятся опросы. По ее словам, это не имеет отношения к ее нынешнему месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU