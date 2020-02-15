Володин заявил о создании индустриального парка на месте Саратовского авиационного завода.

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:32:40+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что может появиться на территории бывшего авиационного завода в Саратове. Видеообращение председателя ГД опубликовано на странице его сторонников Volodin.saratov в соцсети Instagram.

Володин подчеркнул, что все хотели бы, чтобы на землях Саратовского авиационного завода возродилось предприятие, чтобы у нас появились новые рабочие места.

По его словам, сегодня порядка 71 участка находятся под обременением суда. Спикер Госдумы предложил дождаться решения по всем землям, которые имеют отношение к мобресурсу, а это: здания, бомбоубежище, взлетная полоса и другое.

- Речь идет о рассмотрении вопросов, имеющих отношение к 394 гектарам земли. Сегодня мы прорабатываем, как один из вариантов, возможность создания на землях, которые, надеюсь, государство сможет себе вернуть, индустриального парка, — рассказал Володин.

Он отметил, что в дальнейшем это позволит привлечь инвесторов и создать высокотехнологичные предприятия, чтобы появились новые рабочие места, были отчисления в бюджет.

Володин рассказал, что этот вопрос уже обсуждался с губернатором области, министром промышленности и торговли Российской Федерации.

- Более того, если только у нас это решение состоится, есть уже задумки, какие из крупных зарубежных компаний мы могли бы пригласить, для того чтобы они развернули в Саратове свои филиалы, свои предприятия. Сама территория бывшего авиационного завода находится практически в сердце Заводского района. Это Волга, которая находится вблизи. Все эти факторы необходимо учесть, с тем чтобы завод не привносил каких-то напряжений для жителей. Поэтому надеюсь, что мы к этой теме не раз вернемся. Но уже к середине текущего года надеюсь выйти на обсуждение индустриального парка, который можно создать будет на землях, возвращенных в государственную собственность, — сообщил в видеообращение председатель Государственной думы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/761009" frameborder="0"></iframe> Володин заявил о создании индустриального парка на месте Саратовского авиационного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU