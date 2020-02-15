У женщины из дачи в Заводском районе вынесли надувную лодку и обогреватель

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:20:40+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 14 февраля, раскрыла кражу из дачи на 1-м Князевском проезде.

- Днем 13 числа 37-летняя женщина обратилась в отдел и рассказала, что в период с 1 февраля кто-то выставил стекло домика и похитил имущество, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

У гражданки пропала резиновая надувная лодка, 11-секционный масляный обогреватель и кухонный комбайн. Сумма ущерба составила 7,5 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28-летнего безработного. Ранее мужчина уже дважды привлекался за кражи.

У подозреваемого изъяли лодку и обогреватель.

ИСТОЧНИК KP.RU