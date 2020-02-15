Половодье в Саратовской области в 2020 году прогнозируется ниже нормы

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:12:09+03:00

Об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Саратовской области Сергей Булгаков

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Замначальника ГУ МЧС по Саратовской области Сергей Булгаков вчера, 14 февраля, на заседании КЧС и ОПБ при правительстве области заявил о прогнозируемом половодье ниже нормы.

Как сообщили «КП-Саратов» в главке, условия его формирования могут измениться из-за количества осадков и температуры. По статистике, возникновение ЧС возможно в 24 районах области.

В регионе уже готовятся к возможным инцидентам. Идет подготовка сил и средств аэромобильной группировки и подвижного пункта управления ГУ МЧС, корректируется документация штаба по контролю за оперативной обстановкой и другое. С 20 февраля начнет работу межведомственная рабочая группа по контролю за прохождением паводкоопасного периода.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин доложил, что на период половодья в учреждении создадут оперативные поисково-спасательные группы, которые будут проводить предупредительные подрывы льда, аварийно-спасательные, неотложные и другие работы на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU