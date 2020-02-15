2020-02-15T10:59:16+03:00
Общество

С начала года на пожарах в Саратовской области погибли 25 человек

За почти полтора месяца случилось 382 возгорания
Ольга Симонова
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Фото ГУ МЧС по Саратовской областиФото ГУ МЧС по Саратовской области
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С начала 2020 года в Саратовской области случилось 382 пожара, на которых погибли 25 человек. Об этом сообщил на заседании КЧС и ОПБ в пресс-центре правительства области вчера, 14 февраля, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Михаил Прохоров.

Как рассказали «КП-Саратов» в главке, помимо погибших, в больницы доставили 19 пострадавших на пожарах. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество пожаров уменьшилось на 1,29%. Однако 75% погибших на пожарах были пьяны.

Хуже всего обстановка с возгораниями в Балаковском, Красноармейском, Турковском и Энгельсском районах области, а также в Ленинском и Октябрьском Саратова.

На мероприятии рассказали, что продолжается профилактическая акция «Месяц БезОпасности». Многодетным семьям рассказывают о мерах пожарной безопасности. В 2020 году уже было проинструктировано 4 823 человека. Также сотрудники МЧС проводят беседы на родительских собраниях.

Отметим, что с начала 2020 года никто из детей не погиб на пожарах в области, в 2019 году скончались восемь. В большинстве случаев они остались без присмотра родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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