В Энгельсе мужчина украл деньги с карты по просьбе сожительницы

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:45:23+03:00

По словам гражданина, он не знал, что карта принадлежит другому лицу

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В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла кражу с банковской карты.

- Заявление 62-летней потерпевшей поступило 10 февраля. Она рассказала, что в четыре часа ночи 9 числа кто-то завладел ее картой и снял с нее в банкомате 34 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Под подозрение попал 40-летний мужчина. Он пояснил, что деньги его попросила обналичить его сожительница, а что карта чужая он не знал.

Правоохранители задержали 38-летнюю гражданку. Ранее не судимая женщина все успела потратить. Карту у нее изъяли и вручили подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU