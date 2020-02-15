Рецидивист украл из шкафа в Саратове 75 тыс. рублей и 800 долларов США

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:27:22+03:00

Преступление произошло в квартире на улице Загорная

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Вчера, 14 февраля, полиция раскрыла кражу денег из квартиры на улице Загорная в Волжском районе Саратова.

- Утром с заявлением обратилась 54-летняя женщина и рассказала, что в течение прошлого дня кто-то проник в жилище и из шкафа вытащил 75 тыс. рублей и 800 долларов США, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители во время розыска задержали 29-летнего жителя Аткарска. Мужчина уже имеет множество сроков за кражи и грабеж.

Оказалось, что гражданин уже успел все потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU