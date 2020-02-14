Жители Саратовской области недополучили зарплат на 12,3 млн рублей
Жителям Саратовской области задолжали заработную плату на 12,3 млн рублей.
- На 1 февраля суммарная задолженность работодателей в РФ составила 2,251 млрд рублей. По сравнению с 1 января, она увеличилась на 6,5% — 137, 1 млн рублей, — сообщили в Росстате.
Больше всего долгов имеют работодатели перед сотрудниками в Кемеровской области (268,1 млн рублей), Москве (169 млн рублей) и Санкт-Петербурге (144,2 млн рублей).
Чаще всего деньги не получают работники обрабатывающих производств — 43% всех случаев, строительство и добыча полезных ископаемых — по 15%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 9%; транспорт — 8%.
Стоит отметить, что среди ПФО Саратовская область показывает низкий показатель по задолженности. Так, работодатели Татарстана должны своим сотрудникам 50,9 млн рублей, Башкортостана — 47,3, а Кировской области — 44,7. Меньше всего в ПФО задолженности имеются в Удмуртской Республике — суммарно 200 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU