На активе Ершовского района поставили планы на 2020 год
В Ершове сегодня, 14 февраля, состоялось собрание актива Ершовского района. На нем обсудили социально-экономическое развитие района за 2019 год и задачи на 2020-й.
В мероприятии участвовали: депутат Саратовской облдумы Николай Кузнецов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, председатель Совета ветеранов Ершовского района Павел Кузнецов и другие.
Глава Ершовского района выступила с докладом на основную тему. Также прошли выступления начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №9 по Саратовской области Натальи Ахматовой, директора средней общеобразовательной школы села Рефлектор Светланы Поликарповой, которая рассказала о внедрении регионального проекта «Современная школа» в форме центра «Точка роста».
Также свои доклады зачитали прокурор Ершовского района Павел Белоусов, районный начальник ОВД Владимир Григорьев и другие.
Депутат облдумы Николай Кузнецов на активе заявил, что Ершовский район успешно реализовывает различные федеральные и региональные программы.
Министр по делам территориальных образований области сделал в своем выступлении акцент на то, что органы власти должны быть открыты для жителей, а главам поселений активнее реагировать на обращения граждан через соцсети.
Также в начале актива прошло вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» Белохвостовой Нине Ивановне, Анбикову Фягиму Алиевичу, Лесницкой Антонине Ивановне, Ефимову Василию Деевичу, Автаевой Валентине Ивановне, Гуменниковой Нине Васильевне, Коновалову Василию Петровичу.
ИСТОЧНИК KP.RU