Министр строительства призвал саратовских застройщиков не волноваться об участках
В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию с проблемными домами, которые должны быть сданы в 2020 году.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 16-этажка на пересечении Чапаева и Рабочей планируется ввести в эксплуатацию к октябрю. Сейчас там продолжается кладка внутренних стен на пятом этаже.
Представитель компании «Лепта» заметил, что до сих пор не определены компенсационные участки, причем не только для них, но и для других застройщиков по проблемным домам.
Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев пояснил, что расселение участков, которые планируются к передаче, сейчас идет. Новый закон, который это запрещает, не распространяется на достигнутые ранее договоренности и заключенные договора.
- Нет поводов для волнения, не понимаю, зачем вы эту тему сейчас поднимаете, — заметил Мигачев.
По ООО «Автодом» на улице Верхняя возник вопрос у губернатора Валерия Радаева.
- Который раз обсуждаем его, а инвесторы по этому объекту — «УМ Аутсорсинг» — до сих пор не приходит на совещание. Может, его нет на самом деле, — спросил глава региона.
Глава Саратова Михаил Исаев заверил, что есть. Губернатор Радаев просил в следующий раз его пригласить.
ИСТОЧНИК KP.RU