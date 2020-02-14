Министр строительства призвал саратовских застройщиков не волноваться об участках

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:23:24+03:00

До сих пор не определены компенсационные участки для предоставления инвесторам, которые достраивают проблемные дома

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В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию с проблемными домами, которые должны быть сданы в 2020 году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 16-этажка на пересечении Чапаева и Рабочей планируется ввести в эксплуатацию к октябрю. Сейчас там продолжается кладка внутренних стен на пятом этаже.

Представитель компании «Лепта» заметил, что до сих пор не определены компенсационные участки, причем не только для них, но и для других застройщиков по проблемным домам.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев пояснил, что расселение участков, которые планируются к передаче, сейчас идет. Новый закон, который это запрещает, не распространяется на достигнутые ранее договоренности и заключенные договора.

- Нет поводов для волнения, не понимаю, зачем вы эту тему сейчас поднимаете, — заметил Мигачев.

По ООО «Автодом» на улице Верхняя возник вопрос у губернатора Валерия Радаева.

- Который раз обсуждаем его, а инвесторы по этому объекту — «УМ Аутсорсинг» — до сих пор не приходит на совещание. Может, его нет на самом деле, — спросил глава региона.

Глава Саратова Михаил Исаев заверил, что есть. Губернатор Радаев просил в следующий раз его пригласить.

ИСТОЧНИК KP.RU