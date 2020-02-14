В Саратове выступила джазовая певица из Нью-Йорка Селисс Хендерсон

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:09:02+03:00

Концерт прошел в рамках договора о сотрудничестве Посольства США в РФ и театра оперы и балета

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13 февраля на сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоялся концерт Celisse Henderson band «Джаз из Нью-Йорка». У любителей этого музыкального искусства появилась уникальная возможность вживую увидеть выступление певицы, автора собственных песен Селисс Хендерсон и ее джаз-группы. Мероприятие состоялось в рамках творческого сотрудничества между посольством США в РФ и Саратовским театром оперы и балета.

Фото Армена Осипяна

В составе бэнда вместе с Селисс Хендерсон выступили: Челси Пакард (США, вокал), Аарон Гилберт Стил (США, ударные), Тодд Колдвелл (США, рояль), Соломон Дорси (США, бас). Совместный концерт музыкантов стал подарком для истинных ценителей джазового искусства. Они показали саратовцам высокий уровень владения инструментами и поделились со зрителями своей неиссякаемой энергией и неповторимым обаянием.

Фото Армена Осипяна

Автор собственных песен и певица неоднократно выступала в Карнеги-Холле.

Фото Армена Осипяна

- То, как она соединяется со зрителями, исполняя свои блестящие песни и играя на гитаре — это талант, который я не уверен, что когда-либо видел. Не говоря уж о том, что она обладает одним из лучших голосов, которые я когда-либо слышал. Когда она поет, я схожу с ума! — процитировали в пресс-центре театра слова пианиста Мэтта Кассона.

Фото Армена Осипяна

Челси Пакард участвовала во многих бродвейских мюзиклах, в качестве актрисы и певицы участвовала в различных спектаклях. Аарон Гилберт Стил — барабанщик, играющий в разных стилях — традиционную и цифровую музыку, а также музыку в стиле американа. Сотрудничает с известными в Европе и Америке музыкантами, среди которых: Portugal, Jose James, LP, Chris Velan и многими другими. Тодд Колдвелл — американский пианист, и органист, родом из Техаса. Тодд играл и записывался с такими исполнителями как Кросби, Стиллс и Нэш, Бонни Райт, Джеймс Тейлор. Соломон Дорси — музыкант. Его аранжировки исполнялись Королевским оркестром (Амстердам), Симфоническими оркестрами Нэшвилла, Сиэттла, Атланты и Сан-Диего.

Фото Армена Осипяна

Селисс Хендерсон поприветствовала саратовскую публику на русском языке, после чего последовали громкие овации и аплодисменты. Певица призналась, что не говорит по-русски, но это не помешала ей «соединиться со зрителем». Во время антракта зрители делились своими приятными впечатлениями о концерте и отмечали уникальность и талант джазовой певицы. После каждой композиции саратовцы щедро благодарили Селисс Хендерсон своими аплодисментами. А из зала даже скандировали: «Вы классные!».

Фото Армена Осипяна

Саратовский театр оперы и балета и посольство США в РФ сделали всем любителям джаза незабываемый подарок. Больше двух часов Celisse Henderson band заряжала энергией саратовскую публику. Во время поклона зрители стоя аплодировали американской певице и ее группе.

Напомним, 29 февраля саратовские зрители увидят последние спектакли и историческом здании театра оперы и балета: оперетту И. Штрауса «Цыганский барон» и балет Ж. Колобуда «Снежная королева».

В марте спектакли театра оперы и балета будут проводиться на различных площадках области: Саратовская областная филармония имени Шнитке, Саратовский областной центр народного творчества имени Л. Руслановой, Балаковский театр юного зрителя, Саратовский областной театр оперетты (Энгельс), Городской дом культуры национального творчества (площадь Оржоникидзе, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU