Благоустройство проблемного дома на 1-м Вакуровском проезде планируют начать в марте
В Саратове сегодня, 14 февраля, проходит очередное совещание с обманутыми дольщиками.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники обсуждают дома, ввод которых запланирован в 2020 году.
Что касается дома на 1-м Вакуровском проезде (ООО «Феникс-2010»), то, по словам главы Саратова Михаила Исаева, экспертиза получена, необходимо благоустройство, но его лучше отложить на март под гарантийное письмо, что в том месяце оно будет проведено.
Такая же ситуация с проблемным домом на 2-м Одесском проезде. Там приняты решения на уровне областной думы, чтобы рассчитаться с держателем залога, который владеет частью квартир, где уже живут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU