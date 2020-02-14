Благоустройство проблемного дома на 1-м Вакуровском проезде планируют начать в марте

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:27:21+03:00

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В Саратове сегодня, 14 февраля, проходит очередное совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники обсуждают дома, ввод которых запланирован в 2020 году.

Что касается дома на 1-м Вакуровском проезде (ООО «Феникс-2010»), то, по словам главы Саратова Михаила Исаева, экспертиза получена, необходимо благоустройство, но его лучше отложить на март под гарантийное письмо, что в том месяце оно будет проведено.

Такая же ситуация с проблемным домом на 2-м Одесском проезде. Там приняты решения на уровне областной думы, чтобы рассчитаться с держателем залога, который владеет частью квартир, где уже живут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU