2020-02-14T15:43:16+03:00
Общество

В Комсомольском и Тепличном поселках почти на сутки отключат воду

Без водоснабжения останутся десятки улиц
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова в связи с подключением нового водопровода отключат воду.

Отключение ориентировочно продлится с 09:00 18 февраля до 01:00 19 февраля.

Будут отключены от водоснабжения жители поселка Тепличный, Калашниково и улицы: Комсомольская, Лесная, Маркина, Молодежная, Новая, Парковая, Совхозный проезд, Тепличная, 3-й Тепличный проезд, Химическая.

Без воды на это время также останутся частные дома по улицам: Маркина, 2-й Подгорный проезд, 1-й Химический проезд, Химическая, Перспективная, Тепличная, 1 и 2 и 3-й Тепличный проезды, Молодежная, Новая, Баладинская, Тепличный тупик, 1 и 2-й Монтажный проезды, Вишневая, Песочная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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