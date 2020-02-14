В Комсомольском и Тепличном поселках почти на сутки отключат воду
В Заводском районе Саратова в связи с подключением нового водопровода отключат воду.
Отключение ориентировочно продлится с 09:00 18 февраля до 01:00 19 февраля.
Будут отключены от водоснабжения жители поселка Тепличный, Калашниково и улицы: Комсомольская, Лесная, Маркина, Молодежная, Новая, Парковая, Совхозный проезд, Тепличная, 3-й Тепличный проезд, Химическая.
Без воды на это время также останутся частные дома по улицам: Маркина, 2-й Подгорный проезд, 1-й Химический проезд, Химическая, Перспективная, Тепличная, 1 и 2 и 3-й Тепличный проезды, Молодежная, Новая, Баладинская, Тепличный тупик, 1 и 2-й Монтажный проезды, Вишневая, Песочная.
ИСТОЧНИК KP.RU