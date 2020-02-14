Для борьбы с коронавирусом в Саратове запасли 6 тонн дезинфицирующих средств и восемь костюмов биозащиты
В Саратовской области от гриппа привито 47% жителей.
Как сообщил на совещании в областной общественной палате заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий, это хорошая общественная прослойка.
В целом в регионе за января ОРВИ заболели 67 тыс. человек, из которых более 60% — дети. Это на 10% больше аналогичного уровня прошлого года. Тем не менее эпидемия идет на спад, пик уже пройден.
При этом, по словам чиновника, осталось порядка 90% запаса необходимых медикаментов. Также на три месяца остался запас реактивов для диагностики гриппа.
По словам Гадяцкого, в медучреждениях создан запас медицинских масок около 900 тыс. штук.
- Мы написали письмо в федеральный центр, глава правительства области Александр Стрелюхин нас поддержал, чтобы получить дополнительные запасы масок, — отметил замминистра.
По его словам, поставки могут начаться в марте — мае.
По коронавирусу созданы запасы дезинфицирующих средств, порядка 6 тонн, а также восемь костюмов биозащиты.
ИСТОЧНИК KP.RU