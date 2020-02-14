2020-02-14T17:26:25+03:00
Общество

Для борьбы с коронавирусом в Саратове запасли 6 тонн дезинфицирующих средств и восемь костюмов биозащиты

В медучреждениях имеются 900 тыс. масок
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратовской области от гриппа привито 47% жителей.

Как сообщил на совещании в областной общественной палате заместитель министра здравоохранения области Андрей Гадяцкий, это хорошая общественная прослойка.

В целом в регионе за января ОРВИ заболели 67 тыс. человек, из которых более 60% — дети. Это на 10% больше аналогичного уровня прошлого года. Тем не менее эпидемия идет на спад, пик уже пройден.

При этом, по словам чиновника, осталось порядка 90% запаса необходимых медикаментов. Также на три месяца остался запас реактивов для диагностики гриппа.

По словам Гадяцкого, в медучреждениях создан запас медицинских масок около 900 тыс. штук.

- Мы написали письмо в федеральный центр, глава правительства области Александр Стрелюхин нас поддержал, чтобы получить дополнительные запасы масок, — отметил замминистра.

По его словам, поставки могут начаться в марте — мае.

По коронавирусу созданы запасы дезинфицирующих средств, порядка 6 тонн, а также восемь костюмов биозащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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