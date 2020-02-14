В Ивантеевке установили памятник землякам — участникам локальных войн

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:28:29+03:00

Сейчас в Ивантеевском районе живет 33 участника военного конфликта в Афганистане

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В Ивантеевке открыли памятник землякам – участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований области, мемориал установлен в ивантеевском парке Победы. Там собрались: глава района Василий Басов, настоятель Свято-Троицкого храма, отец Григорий, председатель Союза воинов — интернационалистов Ивантеевского района Игорь Поляков, ветеран ВОВ Дмитрий Депутатов и другие — всего более сотни местных жителей.

Сегодня в Ивантеевском районе живет 33 участника военного конфликта в Афганистане, а всего через горячие точки прошли около 200 жителей Ивантеевского района.

Игорь Поляков выразил надежду, что памятник станет местом встречи многих земляков, прошедших службу в горячих точках. Молодое поколение в ответ пообещало следовать примеру мужества и доблести отцов и дедов.

В заключение собравшиеся почтили память минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

ИСТОЧНИК KP.RU