2020-02-14T15:28:29+03:00
Общество

В Ивантеевке установили памятник землякам — участникам локальных войн

Сейчас в Ивантеевском районе живет 33 участника военного конфликта в Афганистане
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото министерства по делам территориальных образований областиФото министерства по делам территориальных образований области
Изменить размер текста:

В Ивантеевке открыли памятник землякам – участникам локальных войн и вооруженных конфликтов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований области, мемориал установлен в ивантеевском парке Победы. Там собрались: глава района Василий Басов, настоятель Свято-Троицкого храма, отец Григорий, председатель Союза воинов — интернационалистов Ивантеевского района Игорь Поляков, ветеран ВОВ Дмитрий Депутатов и другие — всего более сотни местных жителей.

Сегодня в Ивантеевском районе живет 33 участника военного конфликта в Афганистане, а всего через горячие точки прошли около 200 жителей Ивантеевского района.

Игорь Поляков выразил надежду, что памятник станет местом встречи многих земляков, прошедших службу в горячих точках. Молодое поколение в ответ пообещало следовать примеру мужества и доблести отцов и дедов.

В заключение собравшиеся почтили память минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Саратовской области недополучили зарплат на 12,3 млн рублей
В День всех влюбленных в Саратове будут искать пьяных шоферов
Домушник похитил пылесос, чтобы отбиваться от собаки в Саратове
На активе Ершовского района поставили планы на 2020 год
Министр строительства призвал саратовских застройщиков не волноваться об участках
В Саратове выступила джазовая певица из Нью-Йорка Селисс Хендерсон
Благоустройство проблемного дома на 1-м Вакуровском проезде планируют начать в марте
В Комсомольском и Тепличном поселках почти на сутки отключат воду
Для борьбы с коронавирусом в Саратове запасли 6 тонн дезинфицирующих средств и восемь костюмов биозащиты
В Ивантеевке установили памятник землякам — участникам локальных войн
В Саратове инспектор ДПС отказался от взятки в 500 рублей
Под Марксом столкнулись два грузовика и две легковушки
Замглавного санитарного врача Саратовской области: Известия о коронавирусе — как сводки с фронта
В Энгельсе мужчина обворовывал тещу четыре месяца
В Саратове отменили карантин
В Саратове иномарка сбила трехлетнего ребенка и подростка
В Елшанке у источника питьевой воды устроили незаконную свалку