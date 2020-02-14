В Саратове инспектор ДПС отказался от взятки в 500 рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:05:32+03:00

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В Волжском районе Саратова возбуждено и расследуется уголовное дело о покеушении на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 22-летний мужчина.

Следствие считает, что утром 7 февраля на улице Радищева водитель пытался подкупить инспектора ДПС суммой в 500 рублей. За эти деньги он расчитывал избежать составления протокола — ранее автомобилист не пропустил пешехода.

Сотрудник полиции отказался от денег.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU