Под Марксом столкнулись два грузовика и две легковушки

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:01:40+03:00

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В Марксовском районе вчера вечером, 13 февраля, столкнулись два грузовика и две легковушки.

- В 20:30 на 345-м км трассы Самара — Волгоград 27-летний водитель MAN врезался в «КамАЗ-55111». После этого 62-летний водитель Renault Logan столкнулся с первой фурой, его отбросило на встречку, где французская иномарка сошлась с Chevrolet Cruze, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В результате ДТП в больницу попал водитель Logan.

ИСТОЧНИК KP.RU