Под Марксом столкнулись два грузовика и две легковушки
В больницу попал водитель Renault Logan
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В Марксовском районе вчера вечером, 13 февраля, столкнулись два грузовика и две легковушки.
- В 20:30 на 345-м км трассы Самара — Волгоград 27-летний водитель MAN врезался в «КамАЗ-55111». После этого 62-летний водитель Renault Logan столкнулся с первой фурой, его отбросило на встречку, где французская иномарка сошлась с Chevrolet Cruze, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В результате ДТП в больницу попал водитель Logan.
ИСТОЧНИК KP.RU