2020-02-14T14:42:34+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина обворовывал тещу четыре месяца

Он переводил деньги с ее счета на свой
Ольга Симонова
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В Энгельсе полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины по подозрению в краже.

- В отдел обратилась 57-летняя женщина и заявила, что с января по апрель 2019 года с ее банковского счета зять похитил 123 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Во время проверки выяснилось, что деньги на счет мужчины утекали через «мобильный банк». Полицейские задержали подозреваемого. Он рассказал, что переводил средства с телефона родственницы, когда был в гостях, а вернуть не смог — все потратил.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ГУ МВД просит жителей области не оставлять телефоны без присмотра и установить на них пароль.

Также нельзя говорить кому-то PIN-код карты и цифры с ее обратной стороны.

Обо всех преступлениях сообщайте в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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