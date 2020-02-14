В Энгельсе мужчина обворовывал тещу четыре месяца
В Энгельсе полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины по подозрению в краже.
- В отдел обратилась 57-летняя женщина и заявила, что с января по апрель 2019 года с ее банковского счета зять похитил 123 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Во время проверки выяснилось, что деньги на счет мужчины утекали через «мобильный банк». Полицейские задержали подозреваемого. Он рассказал, что переводил средства с телефона родственницы, когда был в гостях, а вернуть не смог — все потратил.
Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.
ГУ МВД просит жителей области не оставлять телефоны без присмотра и установить на них пароль.
Также нельзя говорить кому-то PIN-код карты и цифры с ее обратной стороны.
Обо всех преступлениях сообщайте в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU