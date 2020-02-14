В Елшанке у источника питьевой воды устроили незаконную свалку
Чиновников обязали убрать ее за два месяца
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В селе Елшанка Красноармейского района Саратовской области устроили свалку возле скважины с питьевой водой, у дома №1 по улице Рабочая.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это создает угрозу загрязнения питьевой воды.
По данному факту ведомство обратилось в суд. Было принято решение обязать администрацию Россошанского МО за два месяца ликвидировать свалку.
ИСТОЧНИК KP.RU