В Елшанке у источника питьевой воды устроили незаконную свалку

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:29:04+03:00

Чиновников обязали убрать ее за два месяца

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В селе Елшанка Красноармейского района Саратовской области устроили свалку возле скважины с питьевой водой, у дома №1 по улице Рабочая.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это создает угрозу загрязнения питьевой воды.

По данному факту ведомство обратилось в суд. Было принято решение обязать администрацию Россошанского МО за два месяца ликвидировать свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU