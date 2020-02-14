Магазин в Красном Куте оштрафовали за недоступность для инвалидов

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:58:08+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушение исполнения законодательства о защите прав инвалидов.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на подходе в один из местных магазинов был пандус с поврежденной и заснеженной нижней частью, не было таблички рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения.

На предпринимателя завели дело об административном правонарушении, виновнику пришлось заплатить 2 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU