Магазин в Красном Куте оштрафовали за недоступность для инвалидов
Предприниматель заплатил 2 тыс. рублей
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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушение исполнения законодательства о защите прав инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на подходе в один из местных магазинов был пандус с поврежденной и заснеженной нижней частью, не было таблички рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения.
На предпринимателя завели дело об административном правонарушении, виновнику пришлось заплатить 2 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU