2020-02-14T13:50:20+03:00
Общество

В Саратовской области чаще всего требуется любовь в продажной сфере

От соискателей ждут любви к детям, клиентам и работе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области по итогам 2019 года на портале поиска работы HeadHunter было размещено около 500 вакансий с требованиями любви.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании, от соискателей требовалась любовь к детям, клиентам, профессии, общению. Реже — к автомобилям, играм, кофе.

Примерно пятая часть, 21%, всех вакансий с требованиями любви содержатся в вакансиях сферы продаж. По 11% — научно-образовательная отрасль и туризм, гостиницы, рестораны, 10% — в сфере медицины и фармацевтики и 9% — в IT-сфере.

При этом любовь встречается и в резюме. Соискатели работы пишут о любви к работе, детям, животным, путешествиям.

- Встречаются и такие интересные признания, как «люблю порядок», «люблю автомобили», «люблю историю», «люблю спать», — рассказала Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Марксом столкнулись два грузовика и две легковушки
Замглавного санитарного врача Саратовской области: Известия о коронавирусе — как сводки с фронта
В Энгельсе мужчина обворовывал тещу четыре месяца
В Саратове отменили карантин
В Саратове иномарка сбила трехлетнего ребенка и подростка
В Елшанке у источника питьевой воды устроили незаконную свалку
Магазин в Красном Куте оштрафовали за недоступность для инвалидов
В Саратовской области чаще всего требуется любовь в продажной сфере
В Саратовской области выявили некачественное лекарство
Саратовец «отработает» нетрезвую езду
Саратовцев призвали не ездить с просроченными правами
В Саратовской области за 2019 год произвели 36 тыс.тонны овощей
В Романовском районе лишили прав алкоголика-тракториста
В Саратовской области будут холодные выходные
В Саратове насчитывается около 3,5 тыс. бродячих собак
Во дворе в Солнечном-2 ВАЗ сбил парня
Саратовский облсуд разрешил арестовать бывшую судью Татьяну Шевлягину
Панков встретился с балаковскими дольщиками по вопросу реализации инвестпроекта
На трассе под Балашовом водитель ВАЗа врезался в грузовик
Названы два варианта решения проблемы бродячих собак в Саратове
Устроивший ДТП на Рабочей водитель сбежал с места
Банду юных угонщиков в Саратове будут принудительно воспитывать
Завтра в Саратове пройдут ярмарки
В Энгельсе иномарка сбила подростка
Рецидивист украл из квартиры мужчины под Энгельсом одежду
Проектировщики приступили к разработке документации для ПТК «Горный»