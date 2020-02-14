В Саратовской области чаще всего требуется любовь в продажной сфере

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:50:20+03:00

От соискателей ждут любви к детям, клиентам и работе

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В Саратовской области по итогам 2019 года на портале поиска работы HeadHunter было размещено около 500 вакансий с требованиями любви.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании, от соискателей требовалась любовь к детям, клиентам, профессии, общению. Реже — к автомобилям, играм, кофе.

Примерно пятая часть, 21%, всех вакансий с требованиями любви содержатся в вакансиях сферы продаж. По 11% — научно-образовательная отрасль и туризм, гостиницы, рестораны, 10% — в сфере медицины и фармацевтики и 9% — в IT-сфере.

При этом любовь встречается и в резюме. Соискатели работы пишут о любви к работе, детям, животным, путешествиям.

- Встречаются и такие интересные признания, как «люблю порядок», «люблю автомобили», «люблю историю», «люблю спать», — рассказала Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU