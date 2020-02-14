2020-02-14T13:33:22+03:00
Общество

В Саратовской области выявили некачественное лекарство

Реализация серия препарата приостановлена
Дарья Вострикова
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В Саратовской области выявили лекарство «Кальциомик» (серия BV 190105-1, срок годности до 01.2022 и серия BV 190811-1, срок годности до 08.2022) производства «Лабораториос Микросулес Уругвай С.А.», которое не соответствует образцу качества.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, препарат не соответствует установленным требованиям по показателю «количественное определение кальция глюконата моногидрата».

Реализация препарата приостановлена, при выявлении его в обороте нужно сообщить в Управление Россельхознадзора по Саратовской области по телефону 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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