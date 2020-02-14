Саратовец «отработает» нетрезвую езду
Мужчина не раз привлекался к ответственности за это
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Суд признал 29-летнего саратовца виновным в неоднократной нетрезвой езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 3 апреля 2017 года мужчину оштрафовали и лишили прав за нетрезвую езду.
Однако гражданин не сдал удостоверение и 7 декабря 2019 года ехал пьяным на своем Lada Priora по улице Демьяна Бедного в Энгельсе.
Мужчину остановили сотрудники ДПС, провели освидетельствование, выявили алкогольное опьянение.
Теперь он проведет 240 часов на обязательных работах, также нарушителя лишили прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU