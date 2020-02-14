2020-02-14T13:19:29+03:00
Общество

Саратовцев призвали не ездить с просроченными правами

Можно досрочно заменить документ
Дарья Вострикова
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Госавтоинспекция Саратова обратилась к водителям с призывом ездить с правами, которые не просрочены.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД города, нужно вовремя переоформить документ.

Можно заменить документ досрочно, для этого могут быть основания: истекший срок действия, ощутимое ухудшение или улучшение здоровья, что может снять или добавить ограничение на вождение, смена персональных данных, износ\повреждение\порча документа.

Кроме того, если водитель хочет обновить документ до окончания срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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