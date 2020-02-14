В Романовском районе лишили прав алкоголика-тракториста
Прокуратура Романовского района выявила нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 21 марта 2019 года 37-летний местный житель получил удостоверение тракториста-машиниста и мог управлять транспортом категории «В», «С», «Е» и «F».
Сведения из балашовского психоневрологического диспансера показывают, что мужчина стоит на учете с диагнозом употребление алкоголя с вредными последствиями, а значит, последствия его езды могут быть небезопасными.
Прокуратура района направила иск в суд о прекращении действия прав, эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU