В Романовском районе лишили прав алкоголика-тракториста

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:06:46+03:00

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Прокуратура Романовского района выявила нарушения исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что 21 марта 2019 года 37-летний местный житель получил удостоверение тракториста-машиниста и мог управлять транспортом категории «В», «С», «Е» и «F».

Сведения из балашовского психоневрологического диспансера показывают, что мужчина стоит на учете с диагнозом употребление алкоголя с вредными последствиями, а значит, последствия его езды могут быть небезопасными.

Прокуратура района направила иск в суд о прекращении действия прав, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU