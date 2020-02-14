В Саратовской области будут холодные выходные

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:26:25+03:00

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Синоптики обещают жителям Саратовской области выходные и начало следующей недели с переменной облачностью.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Гидрометцентра Светлана Цветайло, исключение составляет рубеж 15 и 16 февраля. В это время в северной половине области пройдет атмосферный фронт, поэтому вероятен небольшой снег.

Ветер будет дуть из направлений западной четверти со скоростью 4–9 м\с, а в понедельник уже с юго-запада и юга.

При этом погода будет прохладной: по ночам столбик термометра опустится до 10–15 градусов ниже нуля, при прояснении на востоке области — до -18, а в западной части — -7…-9 градусов. Днем ожидается -4…-9 градусов, в южной части — от 0 до -3 градусов.

На дорогах будет скользко, поскольку днем на улице будет слегка подтаивать, а вечером подмораживать.

В областном центре ночью будет -7…-9 градусов мороза, при прояснении — до -11…-13 градусов. Столбик термометра днем поднимется до 0…-3 градусов.

При этом торопиться славить весну раньше времени не нужны: по предварительному прогнозу на март осадки и температура будут в пределах климатической нормы. Характер погоды также будет неустойчивый — от мороза до оттепели. Синоптик отметила, что март для нашей широты традиционно является зимним месяцем. Начало метеорологической весны, переход среднесуточной температуры через 0 в сторону потепления ожидается в третьей декаде марта.

ИСТОЧНИК KP.RU