Саратовский облсуд разрешил арестовать бывшую судью Татьяну Шевлягину

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове облстной суд удовлетворил представление Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина об исполнении судебного решения об избрании меры пресечения в отношении мирового судьи Саратовской области в отставке Татьяны Шевлягиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее было удовлетворено ходатайство Главы ведомства об избрании в отношении нее заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в отношении Шевлягиной возбуждено уголовное дело по 23 эпизодам превышения должностных полномочий, 14 эпизодах получения взяток.

Следствие считает, что обвиняемая во время работы мировым судьей в Балашовском районе с 2011 по 2014 годы получала взятки за вынесение решений в пользу конкретных лиц о признании прав собственности на недвижимое имущество.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками СКР и УФСБ.

Расследованием занимается отдел особо важных дел СКР региона.

ИСТОЧНИК KP.RU