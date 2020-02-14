Панков встретился с балаковскими дольщиками по вопросу реализации инвестпроекта

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня встретился с обманутыми дольщиками Балакова. Беседа состоялась с дольщиками «Саратовгесстроя», которые отказались войти в ЖСК «Возрождение», рассчитывая получить страховые выплаты.

Такие встречи депутат проводит регулярно, чтобы обсудить дальнейшие действия в рамках судебных процессов по делу обанкротившейся страховой компании. Людям предоставлена возможность пользоваться услугами квалифицированных юристов, посещать судебный процесс в Омске.

- Большинство дольщиков Балаково, которые выбрали квартиры, уже получили свое жилье, благодаря рабочей группе, созданной по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Началось строительство следующей очереди ЖСК «Возрождение», она позволит обеспечить квартирами оставшихся членов кооператива. Что касается вашей ситуации, дольщики, полностью выплатившие паи, признаны потерпевшими и включены в реестр кредиторов, продолжается судебный процесс. Однако он может продлиться долгое время. Несправедливо, что одни дольщики уже заселятся в квартиры, а другие — те, кто выбрал денежные компенсации — будут ждать еще несколько лет. Вспомните наш первый разговор, сказал вам тогда: вступайте в ЖСК, будем достраивать дома. Но если вы приняли именно такое решение, значит, будем вместе добиваться результата в рамках тех возможностей, что дает законодательство. Получается, что на сегодня вы самая пострадавшая категория — вы отдали все свои сбережения и пока ничего не получили взамен.

Выходом из ситуации может быть реализация инвестиционного проекта, чтобы вы получили компенсации за счет инвестора. Такой механизм мы уже опробовали в Саратове. Сейчас он разрабатывается и для тех, кто не вступил в ЖСК в Балаково. Мы обсудим с вами всю процедуру, и вы сможете получить ответы от Минстроя, городской администрации, юристов, ознакомиться с необходимыми документами, — предложил Николай Панков.

Одновременно, напомнил депутат, продолжается поиск вариантов решения проблемы для тех, кто не полностью выплатил паи и не вошел в реестр кредиторов страховой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU