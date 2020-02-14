Завтра в Саратове пройдут ярмарки

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:21:32+03:00

Режим работы — с 08:00 до 16:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове завтра, 15 февраля, пройдут сельхозярмарки.

- Торговцы будут стоять на Театральной площади, рынке в поселках Юбилейный и Комсомольский, «ТК на Топольчанской», на перекрестке Пензенская/Томская, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве сельского хозяйства.

Саратовцам предложат овощи, молочную продукцию, мясо, птицу, яйца, рыбу и многое другое.

Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU