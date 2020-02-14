Завтра в Саратове пройдут ярмарки
Режим работы — с 08:00 до 16:00
Изменить размер текста:
В Саратове завтра, 15 февраля, пройдут сельхозярмарки.
- Торговцы будут стоять на Театральной площади, рынке в поселках Юбилейный и Комсомольский, «ТК на Топольчанской», на перекрестке Пензенская/Томская, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве сельского хозяйства.
Саратовцам предложат овощи, молочную продукцию, мясо, птицу, яйца, рыбу и многое другое.
Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU