2020-02-14T12:43:04+03:00
Происшествия

Банду юных угонщиков в Саратове будут принудительно воспитывать

Суд ограничил им досуг и потребовал обратить внимание на поведение
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратова банду малолетних угонщиков освободили от наказания.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 15, 17 и двух 16-летних парней признали виновными в двух эпизодах преступлений.

В ночь на 12 мая двое подростков заметили на улице Симбирцева припаркованный автомобиль ВАЗ-210740. Машина оказалась не заперта, более того, в салоне лежал ключ зажигания. Юные злоумышленники воспользовались стечением обстоятельств и решили покататься.

Во время поездки по Саратову они увидели трех знакомых, которым предложили присоединиться. Один из них поинтересовался, нет ли поблизости от места преступления еще одного автомобиля, который можно угнать. Парни вернулись на улицу Симбирцева и завладели машиной ВАЗ-21061. При этом один из приятелей отказался участвовать в преступлении.

В итоге четверо парней, накатавшись, бросили обе машины и скрылись.

Суд признал подростков виновными, но переквалифицировал преступление с тяжкого на средней тяжести. Их освободили от наказания, но приговорили к принудительным мерам воспитательного характера — предупреждению и ограничению досуга, а также особым требованиям к поведению.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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