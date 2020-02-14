Рецидивист украл из квартиры мужчины под Энгельсом одежду

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:05:22+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области полиция вчера, 13 февраля, нашла подозреваемого в краже.

- Преступление произошло 29 октября в селе Кирово. 37-летний мужчина пришел в отдел и рассказал, что кто-то проник в его квартиру и украл спортивный костюм, куртки, майки. Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители начали розыск злоумышленника. Под подозрение попал 27-летний рецидивист. Он признался в преступлении и получил подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU