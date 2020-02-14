За вчерашнее утро в Саратове и области сбили трех женщин

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:30:04+03:00

Во всех случаях пешеходы пострадали

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В Саратовской области вчера утром, 13 февраля, случилось несколько наездов на женщин-пешеходов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, в 0:07 напротив дома №15/1 по Саратовскому шоссе в Балакове 63-летний водитель Hyundai Solaris сбил 62-летнюю гражданку. Ее госпитализировали.

В Калининске под колеса попала 79-летняя пешеход. На нее в 08:10 на улице Советская наехала Kia с 54-летним мужчиной за рулем. Пенсионерка получила травмы.

Похожий случай произошел в Ленинском районе Саратова. У дома №93Б по проспекту 50 лет Октября 61-летнюю женщину сбил 24-летний водитель Lada Vesta. Авария произошла в 09:50. Пострадавшая осталась жива.

ИСТОЧНИК KP.RU