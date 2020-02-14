Горящий гараж в Ивантеевке тушили шесть человек
Площадь возгорания составила 4 кв. м
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В ночь на 14 февраля в поселке Ивантеевка горел гараж.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 02:34. На тушение выезжали шесть человек, площадь горящей кровли составила 4 кв. м.
Поздно ночью также полыхала деревянная баня в поселке Яковлевка Базарно-Карабулакского района. Площадь пожара — 18 кв. м.
Кроме того, вчера, 13 февраля, горела электрощитовая на лестничной площадке пятиэтажки на Огородной. Пожар выезжали тушить девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU