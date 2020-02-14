2020-02-14T12:00:16+03:00
Общество

Горящий гараж в Ивантеевке тушили шесть человек

Площадь возгорания составила 4 кв. м
Екатерина Семенова
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В ночь на 14 февраля в поселке Ивантеевка горел гараж.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 02:34. На тушение выезжали шесть человек, площадь горящей кровли составила 4 кв. м.

Поздно ночью также полыхала деревянная баня в поселке Яковлевка Базарно-Карабулакского района. Площадь пожара — 18 кв. м.

Кроме того, вчера, 13 февраля, горела электрощитовая на лестничной площадке пятиэтажки на Огородной. Пожар выезжали тушить девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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