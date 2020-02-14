2020-02-14T12:45:46+03:00
Общество

Собаки нападают на детей в Энгельсе и на гостей города в парке Победы

Общественники в Саратове выступили против выпуска стерилизованных собак из приютов на волю
Дарья Вострикова
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В общественной палате высказались против того, чтобы стерилизованных собак выпускать обратно на улицыВ общественной палате высказались против того, чтобы стерилизованных собак выпускать обратно на улицы
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Сегодня, 14 февраля, представители Общественного совета Энгельса рассказали на заседании в областной Общественной палате о нападениях животных.

Они заметили, что слова о возможном выпуске собак из приютов обратно на улицы наводят ужас. На днях девочку покусала собака, в другом случае собака набросилась на детей из-за громкого смеха. В итоге — царапины, рваные раны предплечья.

Председатель ОПы Борис Шинчук подтвердил, что через парк Победы постоянно курсируют стаи собак, животные нападают на горожан и гостей города, приехавших посмотреть экспозиции. Даже стерилизованные и выпущенные особи сбиваются в стаи и всех пугают.

- Нужно решать вопрос содержания в приютах, стерилизации, сделать обращение, в том числе в прокуратуру, ведь это становится бедствием, они как стаи волков, — заметил он.

Присутствующие вспомнили, что в январе 2017 года Верховный суд принял решение об отказе от практики выпуска животных обратно.

Андрей Крупин отметил, что с 1 января 2020 года появился новый закон и нужно действовать по нему, а не по тем решениям, они устарели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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