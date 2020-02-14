2020-02-14T11:39:05+03:00
Происшествия

Сельчанин воспользовался утерянной картой женщины и растратил все деньги

Для него это первое уголовное дело
Ольга Симонова
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В Балашовском районе Саратовской области полиция вчера, 13 февраля, раскрыли мошенничество.

- Заявление 48-летней потерпевшей поступило 23 декабря. Она рассказала, что двумя днями ранее с 16:21 до 16:33 кто-то похитил с ее банковского счета более 4,4 тыс. рублей. Карту она до этого потеряла в магазине по проспекту Космонавтов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве и задержали 22-летнего жителя села Хоперское. Для него это первое уголовное дело, он признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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