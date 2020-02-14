Из квартиры в Солнечном парочка вынесла имущества на 30 тыс. рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:11:56+03:00

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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 13 февраля, поймала пару по подозрению в краже.

- В отдел 27 января обратился 34-летний мужчина и рассказал, что кто-то с вечера 26 числа до 11:00 27-го свободно вынес из квартиры на улице Тархова телевизор и микроволновую печь. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 39-летнего безработного и его 25-летнюю соучастницу. Оба признались в содеянном. Им выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU