Из квартиры в Солнечном парочка вынесла имущества на 30 тыс. рублей
Мужчину и женщину поймали
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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 13 февраля, поймала пару по подозрению в краже.
- В отдел 27 января обратился 34-летний мужчина и рассказал, что кто-то с вечера 26 числа до 11:00 27-го свободно вынес из квартиры на улице Тархова телевизор и микроволновую печь. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 39-летнего безработного и его 25-летнюю соучастницу. Оба признались в содеянном. Им выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU